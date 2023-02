14:00 Bij de minibeurs zit de belegger bovenop de business Eva Schram Erwin Hoekstra Het mkb zoekt steeds vaker naar alternatieve financiering via kleinere handelsplatforms, zoals NPEX. Die maken niet alleen de verkoop van aandelen of bedrijfsobligaties mogelijk, maar ook de handel daarin. Maar hoe levendig is de handel op deze platforms eigenlijk?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen