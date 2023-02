Profiel • 16:55 Gewezen ambulancebroeder Nathan Anderson doet fraudeurs sidderen Rémy Baurichter Hij begon zijn carrière op een ambulance in Israël, ging vervolgens vermogende mensen adviseren, maar besloot uiteindelijk bedrog bij beursgenoteerde bedrijven op te sporen. De strijd tegen onrecht levert hem behalve voldoening ook flink wat geld op.

