15:00 Het verzet groeit tegen de dollar als geopolitiek wapen Marcel de Boer Marijn Jongsma De Verenigde Staten zetten de dollar in als geopolitiek wapen. Rivaliserende landen zetten in op een alternatief. Gangmaker is China, dat de eigen munt de felbegeerde rol op het wereldtoneel wil geven — een podium waarop de dollar sinds de Tweede Wereldoorlog domineert. Dreigt financiële deglobalisering?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen