Beursblog • 07:00 Live: Zorgen tegenvallende tech-resultaten voor domper op de beurs? Eva Schram In Azië zetten beleggers het optimisme van Europa en Wall Street een dag eerder niet door. De belangrijkste indices staan in de min na tegenvallende resultaten van een aantal Amerikaanse techreuzen. Het nieuws dat de Chinese dienstensector voor het eerst in vijf maanden weer groeit, weegt daar niet tegenop.

