Interview • 12:09 Econoom Saxo Bank: 'De rente stijgt verder. Goed voor de productiviteit' Marcel de Boer De inflatie blijft nog jarenlang op zeker 4% en centrale banken gaan in de tweede jaarhelft verder met renteverhogingen, zegt Saxo Bank-econoom Steen Jakobsen. De reële economie is volgens hem nu veel te klein. 'We moeten veel productiever worden.'

