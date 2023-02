06:00 Falend toezicht op crypto's en finfluencers: 'Dit is Kafkaësk' Sonny Motké Mathijs Rotteveel De onrust rond Bitvavo legt de gaten bloot in regulering van cryptobedrijven en reclamemakende finfluencers. Terwijl toezichthouders naar elkaar wijzen, ergeren juristen zich aan een leemte in de wet- en regelgeving. 'Het is dubieus dat de AFM wel veel voorlichting geeft, maar in feite helemaal niks kan.'

