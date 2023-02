15:44 Na de verkoop van Aegon Nederland zijn veel scenario's mogelijk Martijn Pols Edwin van der Schoot Verzekeraar Aegon sluit donderdag 2022 officieel af met de presentatie van zijn jaarcijfers. Dan zal blijken hoe het vorig jaar financieel gelopen is, maar het belangrijkste nieuws blijft de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan branchegenoot ASR. Al roept die vooralsnog vragen op over hoe het vanaf nu verder zal gaan met Aegon.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen