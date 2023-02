Beursblog • 07:24 • Live: Credit Suisse boekt miljardenverlies Jeroen Segenhout Puck Sie Beleggers krijgen weer een stortvloed aan bedrijfsresultaten over zich heen. In China en Hongkong staan de aandelenkoersen flink hoger, de Nikkei in Japan schommelt rond het slot van woensdag. Veel ogen richten zich op Credit Suisse, dat in grote problemen zit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen