Beursblog • 07:00 Live: Futures wijzen naar lagere opening Damrak Eva Schram Edwin van der Schoot Vandaag staan opnieuw veel bedrijfscijfers op de agenda. Air France-KLM maakte bijvoorbeeld bekend voor het eerst in drie jaar weer zwarte cijfers te hebben geschreven. Ook maakt De Nederlandsche Bank bekend hoe het gesteld is met de beleggingen van Nederlandse huishoudens en worden de detailhandelsverkopen in januari in het Verenigd Koninkrijk bekendgemaakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen