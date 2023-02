Beursblog • 07:03 Live: Iets hoger Damrak bij begin nieuwe beursweek Van onze redacteur Nog meer bedrijfscijfers én de notulen van de Amerikaanse centrale bank. Dat zijn de hoofdingrediënten voor deze beursweek. De belangrijkste aandelenindices in Azië staan hoger, ondanks een lager Wall Street afgelopen vrijdag. De financiële markten in de Verenigde Staten blijven vandaag gesloten. Voor de AEX-index wordt op basis van de futures een 0,2% hogere opening verwacht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen