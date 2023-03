Podcast • 05:00 Dagkoers: Echt goed hacken wordt te duur Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Cybercriminelen zijn nog altijd volop actief. Alleen kiezen zij steeds vaker voor nieuwe methodes, zoals volledig geautomatiseerde aanvallen op 'de cloud'. Een goedkoper en minder intensief karwei dan het platleggen van een heel netwerk, maar voor de bedrijven die het slachtoffer worden van deze aanvallen niet minder vervelend. Techredacteur Jan Fred van Wijnen legt uit hoe deze nieuwe hackers te werk gaan en vertelt waarom zij het vooral op kleine bedrijven hebben gemunt. Als het aan het Europees Parlement ligt, lopen ambtenaren voortaan met een grote boog om TikTok heen. De EU vreest dat belangrijke informatie via de populaire app naar China wordt gelekt. Toch zal het TikTok-verbod niet alle privacyrisico's wegnemen, denken deskundigen. Redacteur Lisa van der Velde legt uit waarom. De grote bedrijven op de Amsterdamse beurs presteren beter dan verwacht. De hoge inflatie drukte de bedrijfswinsten minder dan vooraf werd gedacht. Toch zijn de zorgen om winstdalingen nog niet verdwenen, vertelt redacteur financiële markten Puck Sie. De verwachtingen over toekomstige winsten van de AEX-bedrijven verslechterden juist.