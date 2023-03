Beursblog • 07:08 Live: Beurzen Azië richtingloos, renteverwachting drukt stemming Rémy Baurichter Jeroen Groot Er is geen duidelijke stemming te ontwaren op de beurzen in Azië. De Chinese indices staan op lichte winsten, Korea daalt en Japan plust dan weer. De vrees dat in de Verenigde Staten de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente, drukt de handelsstemming.

