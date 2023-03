Beursblog • 07:23 Live: Beurzen onder druk door sores bij geldschieter van start-ups Jeroen Segenhout Mathijs Rotteveel De beurzen staan voor een onrustige dag door plotse problemen bij Silicon Valley Bank, een belangrijke financier van start-ups en durfkapitaalfondsen rond San Francisco. Beleggers wachten verder in spanning op nieuwe banencijfers uit de Verenigde Staten. Als de Amerikaanse arbeidsmarkt zeer krap blijft, lijkt een nieuwe forse renteverhoging onontkoombaar. En dat kan slecht nieuws zijn voor de kooplust op de financiële markten.

