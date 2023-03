Analyse • 15:04 Rage van de spacs eindigt in faillissementen en uitverkoop Baily Lipschulz Jeremy Hill Minstens acht bedrijven die sinds medio 2022 via een blancochequebedrijf naar de beurs gingen, kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Dit is waarschijnlijk het begin van een trend. ‘De waardevernietiging is spectaculair.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen