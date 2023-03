Beursblog • 07:08 Live: Herstel lonkt voor geplaagde aandelenmarkt Marco Vlot Huib Koel Van een bankrun, zoals vorige week bij de inmiddels failliet verklaarde Amerikaanse Silicon Valley Bank, was en is in Europa geen sprake. Wel gingen vele aandelen in de verkoop. Het leek eerder een 'stockrun'. Slechts een enkel aandeel wist zich aan het negatieve beursbeeld te onttrekken. Op Wall Street bleven de verliezen maandag beperkt, Azië staat wel lager. Voor Europa wordt een hogere opening verwacht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen