Beursblog • 07:01 Live: Beurzen Azië veren op; winst voor Zara-moeder Inditex Rémy Baurichter Eva Schram De beurzen in China, Japan en Australië genieten nog na van de handelsstemming in de rest van de wereld op dinsdag. Markten in de Verenigde Staten en Europa beleefden een hersteldag en die zet voort in Azië. Enkel de Nikkei verliest lichtjes.

