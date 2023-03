Nadat op dinsdag de zorgen over omvallende Amerikaanse banken leken te zijn weggeëbd, was het woensdag de instortende koers van Credit Suisse die beleggers in heel Europa in een verkoopkramp deed schieten. Een grote vraag is ondertussen hoe de ECB vandaag gaat reageren, vertelt beursredacteur Marcel de Boer. En wat de bewegingsvrijheid voor Frankfurt is om de rente stevig te verhogen.

Aandeelhouders zijn ontevreden over hun invloed op het beloningsbeleid. Het ontbreekt aan sancties of juridische consequenties. Philips was de druppel, vertelt verslaggever Pieter Couwenbergh.

En parlementair verslaggever Cor de Horde geeft zijn eerste analyse van de verkiezingsuitslag, de verkiezingen waar de BoerBurgerBeweging een monsteroverwinning lijkt te hebben behaald.