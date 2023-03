Profiel • 13:30 Bankenveteraan verlaat fintech om Silicon Valley Bank overeind te houden Rémy Baurichter Tim Mayopoulos speelde een sleutelrol bij het oplappen van Fannie Mae, de hypotheekverstrekker die tijdens de financiële crisis van 2008 bijna ten onder ging. Nu mag hij dat kunstje herhalen bij wat er nog over is van Silicon Valley Bank (SVB).

