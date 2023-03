Beursblog • 07:01 Live: Beurzen gaan lager openen Marcel de Boer Huib Koel De wereldwijde onrust rond financiële aandelen is met de overname van Credit Suisse door UBS nog niet bezworen. Nadat de aandelenkoersen op de Aziatische markten maandagochtend flink waren gedaald, wijzen de futures op de Europese aandelenindices ook op een stevig lagere opening. Het FTI-contract op de AEX staat ruim 10 punten, oftewel 1,5%, lager. De goudprijs stijgt tot boven de $2000 per troy ounce.

