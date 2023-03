16:00 Hoe veilig zijn bankobligaties na het drama bij Credit Suisse? Rutger Betlem Mathijs Rotteveel De Zwitsers doorbraken de hiërarchie in de schuldsanering door de positie van de aandeelhouder te verkiezen boven die van sommige obligatiehouders. Die dachten met beperkt risico te profiteren van de hoge rendementen bij Credit Suisse, maar blijven nu in vertwijfeling achter.

