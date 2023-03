17:19 Ontbossing en klimaat: pensioenfondsen trekken zich terug uit vleesindustrie Jeroen Groot Puck Sie Klimaatverandering maakt beleggen in de vleesindustrie steeds meer omstreden. Zo stappen verschillende Nederlandse pensioenfondsen uit grote Braziliaanse vleesbedrijven, zo blijkt uit een rondgang van het FD. Is vlees het nieuwe fossiel en veranderen pensioenfondsen in vegetariërs?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen