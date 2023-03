Beursblog • 07:05 Live: rode koersborden domineren in Azië Rémy Baurichter Martijn Pols In Azië dalen de beurzen. Beleggers lijken niet echt gerustgesteld door de toezegging op donderdag van het Amerikaanse ministerie van financiën dat het klaarstaat om meer banken te redden, als dat nodig is. Hongkong levert 0,3%, in Japan volgt de Nikkei met 0,2% en in Shanghai staat de hoofdindex op een min van 0,5%.

