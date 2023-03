Beursblog • 07:04 Live: het vizier van beleggers richt zich weer omhoog Marco Vlot Huib Koel Afnemende zorgen over de financiële sector doet de rust wederkeren. In Azië staat het gros van de aandelenindices hoger, ook voor Europa wordt een hogere opening verwacht. De agenda is vrij leeg.

