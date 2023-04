16:55 Zolang niemand controleert kunnen cryptohandelaren 'lol maken' Sonny Motké Mathijs Rotteveel Amerikaanse toezichthouders draaien de duimschroeven aan bij cryptobeurzen, maar in Europa hebben die nog grotendeels vrij spel. Het leidt hier tot een ondoorzichtige markt, waarin het draait om hoge marges en navenante risico's. 'Ik zou mijn geld daar niet neerzetten. Jij wel?'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen