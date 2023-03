Beursblog • 07:12 Live: AEX opent waarschijnlijk vlak Puck Sie Mathijs Rotteveel De inflatie in Nederland en de eurozone daalde in maart, maar de kerninflatie blijft hardnekkig hoog. De Europese aandelenmarkten gaan een richtingloze start tegemoet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen