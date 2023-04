Reportage • 16:29 Afzwaaiend UBS-ceo Ralph Hamers speelt bijrol op eigen afscheidsfeest Rutger Betlem Waar de aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse dinsdag ontaardde in geschreeuw, verliep die van redder UBS woensdag gemoedelijk. Ralph Hamers gaf er voor het laatst acte de présence als ceo.

