Beursblog • 07:02 Live: Markten in Azië goedgemutst Rémy Baurichter Edwin van der Schoot De beurzen in Azië en Australië lijken vanochtend goed te reageren op de jongste Amerikaanse macrocijfers die een dag eerder neerdaalden op de markten. De belangrijkste graadmeters in Hong Kong, Shanghai, Seoul en Sydney staan op lichte winst vrijdag.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen