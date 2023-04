Interview • 16:00 Rabobank-ceo: 'Al die regels hier, ik heb het nog nooit zo erg gezien' Rutger Betlem Mathijs Rotteveel Stefaan Decraene staat ruim honderd dagen aan het roer van Rabobank. De Vlaming is kritisch op de Nederlandse poldercultuur, die de bank een te logge structuur heeft gegeven. Hij wil de slagkracht vergroten door een sterkere focus op de regio. 'Dit is een schone bank, op z'n Vlaams gezegd, en nu ga ik er een betere bank van maken.'

