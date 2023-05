Podcast • 05:00 Nieuw seizoen Achter Gesloten Deuren: De grote beloftes van finfluencers Van onze redacteur

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Continu geld binnenkrijgen, zonder daar al te veel voor te doen. Financieel vrij worden. Het zijn de grote beloftes van finfluencers, die FD-journalisten Paulien Sewuster en Sonny Motké ontrafelen in het tweede seizoen van Achter Gesloten Deuren. In vier afleveringen hoor je waarom mensen zo graag in deze beloftes willen geloven. We vertellen je over een gouden investeringskans die te mooi bleek om waar te zijn. En je hoort waarom deze zaak de toezichthouder ertoe dwong om voor het eerst in te grijpen bij een finfluencer. Aflevering 1: Een nieuwe generatie is vanaf nu te beluisteren. Luister ook naar Achter Gesloten Deuren via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml