Analyse • 21:40 De kroonprins moderniseert Saoedi-Arabië met harde hand Benjamin Barthe Met een combinatie van uiterst autoritair optreden en drastisch moderniseren heeft kroonprins Mohammed bin Salman het ‘dewahabiseringsproces’ van Saoedi-Arabië in gang gezet. Te oordelen naar het succes van de hervormingen is de bevolking, die voor twee derde uit mensen van onder de 35 bestaat, rijp voor deze revolutie.

