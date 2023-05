Beursblog Live: Aziatische markten positief na Fed-besluit, PacWest keldert in nabeurshandel Stond woensdag de Fed nog in de schijnwerpers, vandaag zullen beleggers zich vooral richten op de monetaire vergadering van de Europese Centrale Bank. Verder staat er een groot aantal bedrijfscijfers op het programma, onder meer van Shell en Apple. Ook komen onder meer Duitsland en de VS met de handelsbalans. Redacteuren Eva Schram en Jeroen Groot houden u op de hoogte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen