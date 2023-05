13:14 Wie is er bang voor de grondstoffennationalist? Jeroen Groot Door de energietransitie worden de grondstoffenkaarten opnieuw geschud. Landen met een grote lithium- of nikkelvoorraad gaan over tot nationalisatie, terwijl beleggers de grondstofwinning steeds vaker als niet-duurzaam bestempelen. Maar de realiteit is complexer: 'Je kunt wel beleggen in Tesla, maar waar denk je dat de grondstoffen voor die auto's vandaan komen?'

