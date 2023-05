Beursblog Live: Beleggers beginnen voorzichtig aan nieuwe week Het kwartaalcijferseizoen loopt op zijn eind. Deze week komen nog onder meer groothandel B&S, pakketkluisjesuitbater InPost, beurzenconsortium Euronext en verzekeraar Aegon met bedrijfsresultaten. Uw beursbloggers Jeroen Segenhout en Rémy Baurichter houden vandaag de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten.

