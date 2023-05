12:17 Banken en milieugroepen willen hetzelfde, maar staan tegenover elkaar Rutger Betlem Marceline Bresson Ze zeggen hetzelfde te willen, de milieubeweging en de banken die zij steeds vaker als doelwit kiest: het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius. Maar het onderling wantrouwen is groot. Beschuldigingen gaan over en weer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen