Beursblog Live: Damrak begint licht lager aan nieuwe dag Beleggers in Amsterdam laten zich vanmorgen niet inspireren door de koerswinsten in het Verre Oosten. Philips trekt binnen de AEX de kar. Marcel de Boer en Marco Vlot zijn de bloggers van dienst vandaag. Zij houden het relevante financieel-economische nieuws van vandaag voor u bij.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen