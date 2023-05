Beursblog Live: Beleggers maken zich druk om Amerikaans schuldplafond Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van het naderende schuldplafond van de Amerikaanse overheid. Op de Amsterdamse beursagenda staan ook weer kwartaalcijfers, zoals die van verzekeraar Aegon. Redacteuren Jeroen Groot en Puck Sie houden u op de hoogte van het laatste beursnieuws.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen