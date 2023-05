Beursblog Live: Beleggers krijgen hoop op oplossing Amerikaans schuldenplafond Beleggers in de VS en Azië kalmeerden nadat er woensdagavond vanuit Washington DC bemoedigende woorden kwamen over een aanstaande oplossing voor het schuldenplafond. Op Hemelvaartsdag staat er verder weinig op de beursagenda, maar de meeste markten zijn wel open. Redacteur Eva Schram houdt up op de hoogte.

