Podcast • 05:00 Dagkoers: Nieuwe tegenslagen voor Bitvavo Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De terugbetaling van €280 mln aan Bitvavo-klanten door het failliete Amerikaanse leenbedrijf Genesis staat op losse schroeven. Genesis-moederbedrijf DCG lijkt niet liquide genoeg om de schuldeisers terug te betalen. Ook 'wonderbelegger' Max R. speelt een rol. Redacteur Mathijs Rotteveel legt uit waarom klanten van Bitvavo zich zorgen moeten maken. Vandaag begint het marathondebat in de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. Het is de voorlopige afronding van vijftien jaar discussie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Redacteur Martine Wolzak blikt vooruit en vertelt wat minister Schouten moet doen om een meerderheid in de Senaat over de streep te trekken. Lees ook Nieuwe tegenslagen voor Bitvavo in strijd om Genesis-miljoenen Pensioenwet stevent af op meerderheid in Eerste Kamer