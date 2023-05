07.50 uur | Turkse lira herstelt niet

De koers van de Turkse valuta herstelt maandagochtend niet ten opzichte van de Amerikaanse dollar na het nieuws dat president Erdogan de verkiezingen heeft gewonnen. Afgelopen vrijdag steeg de Amerikaanse valuta al tot boven de 20 Turkse lira (20,029 bij de ECB fixing), op maandagochtend noteert de USD/TRY 20,0473.

07.33 uur | Ontwikkelingen op de spaarmarkt

De ontwikkelingen op de spaarmarkt gaan snel. Met steeds snellere regelmaat wordt de rente - weliswaar met kleine stapjes - verhoogd. NN Bank kondigt aan per 1 juni de tarieven te verhogen naar 1,10% op de direct opvraagbare internetspaarrekening. Nationale Nederlanden Bank volgt daarmee de grootbanken ING, ABN en Rabobank die vanaf dezelfde datum 1% vergoeden. Op 15 mei verhoogde NN Bank de spaarrente nog naar 1%.

07.00 uur | Goedemorgen!

Op Tweede Pinksterdag zijn alle beurzen van Euronext, dus ook die in Amsterdam, en de Duitse beurs in Frankfurt gewoon geopend. Euronext Oslo is de uitzondering. In Londen en New York blijven de financiële markten ook gesloten. De Europese Centrale Bank werkt vandaag niet: er zal dus geen fixingskoersen van de valuta's worden opgemaakt.

In Azië noteren de aandelenmarkten hoger. De beursindices in Japan (+1%) staan op een 39-jaar hoogterecord. In China reageren beleggers minder enthousiast op het nieuws over de financiële situatie in de Verenigde Staten. De index van Shanghai staat 0,15% hoger, die in Hongkong verliest 0,3%. De beurs in Seoel, Zuid-Korea, is vandaag gesloten.

In de VS werd vrijdag al met enig optimisme over een naderend akkoord over de ophoging van het schuldenplafond gehandeld in aandelen. Techindex Nasdaq steeg vrijdag met 2,19%, naar het hoogste niveau sinds augustus 2022. De Dow Jones sloot voor het eerst in vijf dagen af met groene cijfers en won 1,00%. De S&P 500 steeg 1,31%

Nadat de euforie straks enigszins is weggeëbd richten beleggers later deze week het vizier op de publicatie van de inflatiecijfers in Duitsland (31 mei), Frankrijk (31 mei). Die van Nederland en de Eurozone volgen op 1 juni. Meevallende inflatiecijfers kan de stemming bij de Europese Centrale Bank (ECB) op korte termijn doen veranderen. Maar klimaatverandering kan de inflatie op langere termijn doen aanwakkeren, zo waarschuwt de ECB in een rapport. Zo kunnen de voedselprijzen omhoog gaan.

Afgelopen week werd ook al gedomineerd door de onderhandelingen over het verhogen van het schuldenplafond. Dat hield de beurzen in zijn greep. Op vrijdag gloorde er enige hoop en de positieve kwartaalcijfers van chipbedrijf Nvidia trok de koersen van de in Amsterdam genoteerde chipmachinefabrikanten verder omhoog. ASM International steeg op weekbasis met 12,6%, gevolgd door BE Semiconductor (+9,8%) en ASML (+6%).

In de Midkap-index sloten bij 19 van de 25 aandelen afgelopen vrijdag met winst. Grootste winst was voor de Poolse pakjeskluisverhuurder InPost. Het aandeel sloot 5,3% hoger zonder een extreem grote omzet. Achterliggende reden was een aandelenruil tussen twee grootaandeelhouders tegen een koers die verrassend boven de aandelenkoers van donderdag lag.

Grootste daler in de Midkap was elektrotechnisch bedrijf Alfen met een koersdaling van 2,5%. Sinds de publicatie van de tegenvallende kwartaalcijfers op 17 mei is het aandeel gedaald van €77 naar €65 per aandeel. Op 23 augustus presenteert het bedrijf uit Almere de cijfers over het tweede kwartaal.

