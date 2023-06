Beursblog Live: Europese beurzen richting openingswinsten Beleggers waren in mineur de afgelopen dagen. Maar positief nieuws uit China en een positieve stemming in het Huis van Afgevaardigden over ophoging van het Amerikaanse schuldenplafond kunnen de handel vandaag een impuls geven. Uw beursbloggers Jeroen Segenhout en Jeroen Groot houden u op de hoogte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen