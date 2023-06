Beursblog Live: Amsterdamse beurs opent met winst, olieprijs omhoog Beleggers hopen dat een recessie kan worden vermeden, terwijl centrale banken de rentes nog wel wat zullen verhogen. De olieprijs stijgt door nieuwe productiebeperkingen van Opec-lid Saoedi-Arabië. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Puck Sie houden u tot 18.00 uur op de hoogte van de handel op de financiële markten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen