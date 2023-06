Analyse • 15:00 Nvidia is hét aandeel voor wie inzet op de opkomst van kunstmatige intelligentie Lennart Zandbergen Nvidia levert precies die chips die nodig zijn bij het trainen van AI-modellen en groeit hard. Kort geleden, toen de crypo- en blockchainhype leek uitgewoed, twijfelden beleggers nog of de chipmaker wel toekomst had. Om de huidige hoge koers-winstverhouding te verantwoorden moet het bedrijf zijn belofte wel inlossen.

