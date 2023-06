Profiel • 15:38 De beschaamde bankier die online een alternatief bood Hilda Bouma Anne Boden, ex-ABN Amro, schaamde zich na de kredietcrisis om bankier te zijn. Dus richtte ze zelf online een beter alternatief op, de Starling Bank. Nu die een stabiele winst maakt, doet ze een stap terug.

