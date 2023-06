Analyse • 12:41 Privacyprobleem bij de witwasjacht? Dat hoeft helemaal niet Rutger Betlem Banken willen meer samenwerken in de aanpak van witwassen, privacyinstanties en adviesorganen van de regering zijn fel tegen 'massasurveillance'. Zo lijkt een nieuwe witwaswet te stranden op privacybezwaren. Nieuwe technologie kan een uitweg uit de impasse bieden, zeggen encryptie-experts.

