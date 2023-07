Analyse • 14:33 Rente blijft langer hoog, dat doet pijn in het commercieel vastgoed Arend Clahsen De hoop in het commercieel vastgoed was dat centrale banken al snel de rente zouden verlagen vanwege een dalende inflatie. Nu blijft de rente juist langer hoog. Dat levert problemen op. Zeker bij partijen die tijdens de haussemarkt veel leenden om hard te groeien, en nu die molensteen moeten herfinancieren.

