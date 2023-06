Beursblog Live: Beurzen Azië hoger na renteverlaging in China Het is een beursdag vol rentenieuws. De Federal Reserve pauzeert in zijn verkrappingscyclus, maar houdt de deur open voor meer renteverhogingen. De ECB gaat vandaag waarschijnlijk een renteverhoging van 0,25 procentpunt doorvoeren om de inflatie onder controle te krijgen. In Azië stijgen de koersen door een nieuwe renteverlaging in China. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Marco Vlot houden u vandaag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de financiële markten

