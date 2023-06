Beursblog Live: Beurzen in Azië omhoog, Bank of Japan blijft economie stimuleren Het is de laatste beursdag van de week. Beleggers moesten de afgelopen dagen rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank verwerken. Het lijkt erop dat de pieken van de rentes in de Verenigde Staten en Europa nog niet zijn bereikt. Toch stevent de Amsterdamse beurs op een weekwinst af. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Rutger Betlem houden u op de hoogte van het laatste nieuws op de financiële markten.

