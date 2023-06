Interview • 20 juni 16:23 Accountants BDO laten beurs bewust links liggen: 'Wij willen niet de big five worden' Edwin van der Schoot Martijn Pols Binnen het vijfde accountantskantoor van Nederland zijn stevige discussies gevoerd over de strategie. Maar in weerwil van de wens van de markt en toezichthouder AFM, gaat BDO niet op grote schaal beursgenoteerde bedrijven bedienen. 'Wij willen niet de big five worden.'

