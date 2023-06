Beursblog Live: Beurzen trekken zich op aan Wall Street De futurecontracten voor de Europese beurzen wijzen op openingswinsten na stevige plussen op Wall Street. In Azië is het beeld verdeeld. Er staat verder weinig op de agenda. Beleggers kijken vanmiddag wel met een schuin oog naar een paneldiscussie tussen onder anderen Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-president Christine Lagarde in het Portugese Sintra. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Joost van Kuppeveld houden u op de hoogte van het laatste nieuws op de financiële markten.

