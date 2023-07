12:12 Crypto's bewaren is een kwelling, dus worden ze het heelal in geschoten Pim Brasser In de cryptowereld barst het van de gevaren: hackers, oplichters, fraudeurs, omvallende beurzen. Het belangrijkste cryptoprincipe: vertrouw alleen jezelf. Maar hoe bewaar je crypto's? Dat blijkt zo moeilijk, dat er satellieten en titanium platen aan te pas komen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Istock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen